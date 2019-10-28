Азербайджанский пес Чарли остановил наркокурьера на границе - ФОТО

На таможенном посту «Ханоба» был остановлен и досмотрен автомобиль марки Mercedes-Benz C 180, въехавший в зону таможенного контроля со стороны Азербайджана.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета АР, собака кинологической службы по кличке Чарли отреагировала на багаж одного из пассажиров машины.
При тщательном досмотре таможенники обнаружили в сумке два продолговатых свертка из фольги с опиумом общим весом 194.581 грамма.
По факту ведется расследование.
Тимур Рзаев, Э.Т.