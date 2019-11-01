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Азербайджанский «политолог» на все вопросы отвечает - «boş-boş şeydir»

Сегодня в 13:30 ~ 1 минута на чтение 337
Азербайджанский «политолог» на все вопросы отвечает - «boş-boş şeydir»
Известный политолог Эльхан Шахиноглу попал в интересную историю.
 
К нему обратился журналист и с некоей укоризной сказал, что получил недавно от политолога интересный ответ. 
 
«Эльхан муаллим, мы вам звоним за комментариями, а вы на все отвечаете - boş-boş şeydir»!», - сказал он. 
 
Э.Шахиноглу не поленился и стал выяснять, откуда ноги растут у этих разговоров.
 
Оказывается, журналисты ошибочно стали звонить ему не на номер, начинающийся с 050, а на номер, начинающийся с 055, а он принадлежит совсем другому человеку! 
 
Политолог сам позвонил по этому номеру, его владельцем оказался некий Мухаммед. 
 
Узнав, что ему позвонил сам Эльхан Шахиноглу, он пожаловался: «Слушай, целый день мне звонят, спрашивают про Карабах, Америку, Турцию, про политику. Я устал говорить журналистам, что я не Эльхан Шахиноглу, поэтому просто отвечаю всем - boş-boş şeydir!».
 
Политолог извинился перед мужчиной, которого поневоле окунул в политические дебри, отметив, что в его ответе ничего плохого нет. 
 
Мы же, в свою очередь, после этой курьезной истории отметим, что у нас порой можно прослыть политологом, даже отвечая на все вопросы журналистов лишь лаконичным выражением – «boş-boş şeydir!».
 
Тимур Рзаев, Г.Р.
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