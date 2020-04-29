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Азербайджанский врач, работающий в Германии, провел фундаментальное исследование природы COVID-19

Сегодня в 18:29 меньше минуты на чтение 321
Азербайджанский врач, работающий в Германии, провел фундаментальное исследование природы COVID-19

Председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета Нуран Абдуллаев провел фундаментальное научное исследование коронавируса.

Как сообщает 1news.az, результаты данного исследования будут опубликованы в немецком и американском научных журналах.

Нуран Абдуллаев всесторонне изучил все аспекты возникновения и распространения COVID-19, а также меры по борьбе с пандемией и работы, направленные на создание вакцины от вируса.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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