Азербайджанский вундеркинд в 15 лет поступил в Стэнфордский университет - ВИДЕО

15-летний Кянан Гасаналиев, азербайджанец, проживающий в городе Кэри, штат Северная Каролина (США), - выдающийся юный математик.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на wral.com, его математические способности и большая трудоспособность обеспечили ему поступление в Стэнфордский университет.

«Я освоил AP Calculus, а затем Calculus 2 в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, брал уроки математики для выпускников», - рассказал Кянан.

Математик-вундеркинд из Чапел-Хилла получил высший балл, сдав тест по исчислению на уровне колледжа. В свободное время Кянан участвует в соревнованиях по математике.

«Он всегда был зрелым и ответственным учеником. Приятно знать, что один из наших студентов едет в Стэнфорд», - сказал Мумин Карамисир, преподаватель Кянана по математике.

Сам Кянан заявил, что благодарен за помощь своим учителям и одноклассникам, каждый из которых преуспевает на курсах STEM.

«Вы чувствуете конкуренцию, и это определенно мотивирует вас стать лучше», - сказал он.

Поскольку Стэнфорд находится в другой части США, родители Кянана переедут с ним в Калифорнию.

Тимур Рзаев, Э.Т.