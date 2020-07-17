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Гейдар Мирза: Если Гарагая у армян, почему же никто в меня не стреляет?! - ВИДЕО 

Сегодня в 14:30 ~ 1 минута на чтение 2458
Гейдар Мирза: Если Гарагая у армян, почему же никто в меня не стреляет?! - ВИДЕО 
Начиная с 13 июля различные армянские СМИ сообщают, что в ходе боев заняли важную азербайджанскую стратегическую высоту – гору Гарагая в Товузском районе Азербайджана, расположенную на государственной границе, между Товузским районом и Тавушским районом Армении.
 
По утверждению армян, это позволяет им вести наблюдения в глубь территории Азербайджана на 15-20 километров. Но противник так и не предоставил никаких убедительных доказательств своих заявлений. 
 
Как сообщает 1news.az, в отличие от пустого сотрясания воздуха армянами, азербайджанские СМИ предпочитают предъявлять общественности подтвержденные факты. В частности, военный журналист и эксперт Гейдар Мирза сделал видеорепортаж с горы Гарагая. 
 
 
Обращаясь к представителю министерства обороны Армении Арцруну Ованнисяну, Г.Мирза с сарказмом отметил: «Арцрум, посмотри сюда! Я здесь. А где твои солдаты? Пусть стреляют с вершины горы». 
 
Этим видео армянской пропаганде вновь дан достойный ответ. Есть и другое видео горы Гарагая, снятое 13 июля журналистом Фардином Исазаде. 
 
Тимур Рзаев

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