Гейдар Мирза: Если Гарагая у армян, почему же никто в меня не стреляет?! - ВИДЕО 

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Начиная с 13 июля различные армянские СМИ сообщают, что в ходе боев заняли важную азербайджанскую стратегическую высоту – гору Гарагая в Товузском районе Азербайджана, расположенную на государственной границе, между Товузским районом и Тавушским районом Армении.

По утверждению армян, это позволяет им вести наблюдения в глубь территории Азербайджана на 15-20 километров. Но противник так и не предоставил никаких убедительных доказательств своих заявлений.

Как сообщает 1news.az, в отличие от пустого сотрясания воздуха армянами, азербайджанские СМИ предпочитают предъявлять общественности подтвержденные факты. В частности, военный журналист и эксперт Гейдар Мирза сделал видеорепортаж с горы Гарагая.

Обращаясь к представителю министерства обороны Армении Арцруну Ованнисяну, Г.Мирза с сарказмом отметил: «Арцрум, посмотри сюда! Я здесь. А где твои солдаты? Пусть стреляют с вершины горы».

Этим видео армянской пропаганде вновь дан достойный ответ. Есть и другое видео горы Гарагая, снятое 13 июля журналистом Фардином Исазаде.

Тимур Рзаев