Azercell победил в номинации «Инновационное мероприятие года» - ФОТО

Azercell Telekom принял участие в мероприятиях Eurasia Innovation Day и Innovation Awards Gala в рамках проекта InnoWeek – Неделя инноваций.

Деятельность лидера рынка мобильной связи страны и провайдера цифровых услуг - ООО Azercell Telekom - находится в центре внимания. 23 октября в Центре Гейдара Алиева в рамках проекта InnoWeek – Неделя инноваций при совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и компании Huawei состоялось мероприятие Eurasia Innovation Day, а также церемония награждения Innovation Awards Gala. В рамках мероприятия были объявлены победители по номинациям «Представитель инновационной экосистемы года», «Инновационный проект года», «Инновационное мероприятие года», «Инфлюенсер года» и «Стартап года». По итогам голосования состава жюри мероприятие представления идентичности нового бренда ООО Azercell Telekom было оценено как « Инновационное мероприятие года», и компания была удостоена премии «Инновационная премия Азербайджана».

Напомним, что 21 июня текущего года в Центре Гейдара Алиева Azercell представил свою новую идентичность бренда при участии государственных чиновников, общественных деятелей, представителей бизнеса и СМИ. Во время мероприятия впервые было продемонстрировано 360-градусное трехмерное картографирование. А во время концерта со свободным входом, организованного в парке Центра Гейдара Алиева, зрителям было представлено грандиозное шоу, в котором 300 дронов изобразили в небе флаг и карту Азербайджана, старый и новый логотипы компании Azercell.

Следует отметить, что в мероприятии Eurasia Innovation Day, которое играет роль диалоговой платформы, приняли участие политики, деятели науки, представители частного сектора и СМИ. В рамках мероприятия были организованы три панели, где обсуждались последние новшества в области технологий и инноваций. На первой панели «Цифровая связь» были заслушаны интересные доклады по теме и проведен обмен мнениями. На панели выступил также и руководитель Бизнес-структуры потребительского сегмента ООО Azercell Telekom Красимир Генов. Красимир Генов отметил, что в июне текущего года компания Azercell вступила в новую эру своей деятельности и предстала перед своими абонентами как ведущий мобильный оператор страны и провайдер цифровых услуг. Он также предоставил информацию об обновленном портфеле цифровых услуг компании Azercell, демонстрирующей цифровой стиль мышления во всех повседневных процессах. На второй панели были рассмотрены возможности развития и проблемы национальной цифровой экономики в странах Евразии. Третья панель была посвящена инновациям и технологиям.

Отметим, что с 18 по 24 октября в Азербайджане было организовано мероприятие InnoWeek – Неделя инноваций, которое проводится совместно Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Агентством по инновациям, Программой развития ООН, а также компаниями Azercell и Microsoft.

Более подробная информация адресу news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения - 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 районов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов İnvestors in People.

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