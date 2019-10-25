1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Azercell победил в номинации «Инновационное мероприятие года» - ФОТО

Сегодня в 17:02 ~ 4 минуты на чтение 195
Azercell победил в номинации «Инновационное мероприятие года» - ФОТО

Azercell Telekom принял участие в мероприятиях Eurasia Innovation Day и Innovation Awards Gala в рамках проекта InnoWeek – Неделя инноваций.

Деятельность лидера рынка мобильной связи страны и провайдера цифровых услуг - ООО Azercell Telekom - находится в центре внимания. 23 октября в Центре Гейдара Алиева в рамках проекта InnoWeek – Неделя инноваций при совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и компании Huawei состоялось мероприятие Eurasia Innovation Day, а также церемония награждения Innovation Awards Gala. В рамках мероприятия были объявлены победители по номинациям «Представитель инновационной экосистемы года», «Инновационный проект года», «Инновационное мероприятие года», «Инфлюенсер года» и «Стартап года». По итогам голосования состава жюри мероприятие представления идентичности нового бренда ООО Azercell Telekom было оценено как « Инновационное мероприятие года», и компания была удостоена премии «Инновационная премия Азербайджана».

Напомним, что 21 июня текущего года в Центре Гейдара Алиева Azercell представил свою новую идентичность бренда при участии государственных чиновников, общественных деятелей, представителей бизнеса и СМИ. Во время мероприятия впервые было продемонстрировано 360-градусное трехмерное картографирование. А во время концерта со свободным входом, организованного в парке Центра Гейдара Алиева, зрителям было представлено грандиозное шоу, в котором 300 дронов изобразили в небе флаг и карту Азербайджана, старый и новый логотипы компании Azercell.

Следует отметить, что в мероприятии Eurasia Innovation Day, которое играет роль диалоговой платформы, приняли участие политики, деятели науки, представители частного сектора и СМИ. В рамках мероприятия были организованы три панели, где обсуждались последние новшества в области технологий и инноваций. На первой панели «Цифровая связь» были заслушаны интересные доклады по теме и проведен обмен мнениями. На панели выступил также и руководитель Бизнес-структуры потребительского сегмента ООО Azercell Telekom Красимир Генов. Красимир Генов  отметил, что в июне текущего года компания Azercell вступила в новую эру своей деятельности  и предстала перед своими абонентами как ведущий мобильный оператор страны и провайдер цифровых услуг. Он также предоставил информацию об обновленном портфеле цифровых услуг компании Azercell, демонстрирующей цифровой стиль мышления во всех повседневных процессах. На второй панели были рассмотрены возможности развития и проблемы национальной цифровой экономики в странах Евразии. Третья панель была посвящена инновациям и технологиям.

Отметим, что с 18 по 24  октября в Азербайджане было организовано мероприятие InnoWeek – Неделя инноваций, которое проводится совместно Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Агентством по инновациям, Программой развития ООН, а также компаниями Azercell и Microsoft.

Более подробная информация адресу news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%;  территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения - 99,8%.  Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7,  Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 районов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G  Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов İnvestors in People.

На правах рекламы

WhatsApp

195

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены