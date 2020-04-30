Azercell поддержит тысячи малоимущих семей в месяц Рамазан!

~ 2 минуты на чтение 210

Компания организует раздачу наборов продовольственных товаров жителям регионов в течение месяца Рамазан.

Лидер рынка сотовой связи страны - ООО Azercell Telekom - продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанских семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Очередным благотворительным проектом компании, который она проводит в рамках своей стратегии по корпоративной социальной ответственности, стала организация в течение священного месяца Рамазан еженедельной раздачи наборов продовольственных товаров 1000 малоимущих семей в регионах Азербайджана, проживающих в условиях социальной изоляции в связи с карантином.

В целом в период месяца Рамазан предполагается раздача продовольствия более 4000 малоимущих семей. На этой неделе продукты питания получат семьи, проживающие в Джалилабаде, Гаджигабуле, Физули и Гядабее.

Наборы продовольственных товаров будут доставлены адресатам со стороны ООО «Азерпочт», Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики согласно списку малоимущих семей, заранее предоставленному Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Основной целью благотворительных акций, организованных компанией Azercell, является улучшение качества жизни уязвимых слоев населения в период действия особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19, а также поддержание ряда государственных мер, направленных на предотвращение распространения инфекции.

Напомним, что до этого ООО Azercell Telekom в сотрудничестве с Общественным объединением «Региональное развитие» уже оказало поддержку около 6000 малоимущих семей города Баку, имеющих одного и более членов семьи с инвалидностью I группы, и организовало раздачу наборов продовольственных товаров по случаю праздника Новруз, а также в рамках борьбы с распространением инфекции коронавируса (COVID-19).

На правах рекламы