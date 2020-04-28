Azercell поддерживает учителей!

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Мобильный оператор предоставил подарочные интернет-пакеты учителям, преподающим дистанционно в условиях социальной изоляции

Ведущий мобильный оператор страны - ООО Azercell Telekom - принял участие в очередной социально значимой инициативе, проводимой в условиях борьбы с инфекцией коронавируса (COVID-19).

Azercell присоединился к призывам Министерства образования и Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики в рамках проекта по расширению возможностей дистанционного образования для школьников общеобразовательных учреждений, проводимого Министерством образования. Компания внесла свой вклад в данный проект, активировав интернет-пакет в размере 5GB суммой в 10 АЗН в течение двух месяцев на номерах более 25.000 учителей и всего педагогического состава, которые являются абонентами Azercell и уже имеют регистрацию на портале Virtual Məktəb. Отметим, что список учителей и педагогического состава, которые получат интернет-пакет для дистанционного преподавания, предоставляетcя Министерством образования согласно регистрации на сайте www.virtual.edu.az.

С техническими условиями подключения и активации подарочного пакета можно ознакомиться на странице https://www.azercell.com/ru/news/show/1094/.

Отметим, что сайт www.virtual.edu.az позволяет пользователям выполнять задания в ходе учебного процесса в онлайн-режиме. На данный момент на портале прошли регистрацию более 600.000 учеников и 50.000 учителей.

ООО Azercell Telekom будет и дальше продолжать вносить свой вклад в развитие общества, последовательно принимая участие в социально значимых инициативах.

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