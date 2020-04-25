«Azersun Holding» раздал подарки в связи с месяцем Рамазан - ФОТО

~ 1 минута на чтение 200

Одна из ведущих компаний в ненефтяном секторе нашей страны, постоянно проявляющая особое внимание к социальным, культурным и историческим ценностям Азербайджана - «Azersun Holding», реализовала социальный проект в связи с месяцем Рамазан.

В соответствии с Государственной программой «О социально-экономическом развитии регионов» «Azersun Holding», играющий важную роль в сокращении числа безработных в нашей стране, также регулярно занимается реализацией социальных проектов.

В связи с началом священного месяца Рамазан сотрудники холдинга навестили сотни малообеспеченных семей в Масазыре и окружающих его территориях, а также раздали подготовленные из продукции собственного производства и продуктов первой необходимости праздничные паи.

К тому же проект был реализован в период действия режима особого карантина с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, тем самым не допустив выхода людей на улицы, чтобы снизить риск заражения.

Отметим, что все производственные предприятия, отделы продаж, команда обеспечения и сети розничных продаж “Azersun Holding”, способствующие реализации «Программы по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики», подписанной главой государства Ильхамом Алиевым, продолжают в полную силу свою деятельность и во время режима особого карантина, введеного в рамках борьбы с коронавирусом.