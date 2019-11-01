Бахрам Багирзаде о последствиях потопа в Баку: «Так же утонула и моя машина» - ВИДЕО

Льющий со вчерашнего дня дождь в Баку по привычке спровоцировал потопы, мини-наводнения и кучу других неприятностей вроде неработающих светофоров.

Об одной такой проблеме рассказал 1news.az заслуженный артист Азербайджана, актер, режиссер, участник команды КВН «Парни из Баку», член Союза кинематографистов и Объединения карикатуристов Азербайджана Бахрам Багирзаде, по словам которого, он хочет поделиться видео потопа на улице Салатын Аскеровой в Насиминском районе столицы (ниже «Тязя базар»).

«Его снимал не я, но скажу одно – срочно нужно налаживать систему ливневой канализации Баку! В прошлом году в таком потопе так же утонула и моя машина. Я не хочу, чтобы у граждан были проблемы», - подчеркнул Б.Багирзаде.

На представленном им видео видны «утонувшие» машины, по середину салона стоящие в воде.

Схожей бедой поделилась и жительница Хырдалана Ромина Мирзоева, которая рассказала 1news.az, что в этом городе два года назад раскопали асфальтированную дорогу, укладывая трубы.

«С тех пор после дождя эта дорога всегда в таком состоянии – одна грязь. Наши соседи жаловались, но пока толку нет, ходим по грязи, ждем автобусы тоже в грязи», - подчеркнула она.

Схожая ситуация и в поселке Ени Ясамал, и во многих других местах.

Отметим, что проблема таких потопов каждый год актуализируется в Баку после осенних дождей, но все никак не находит своего окончательного решения.

Тимур Рзаев, Г.Р.