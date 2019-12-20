Бахрам Багирзаде высказался о будущем азербайджанского КВН и намерении стать депутатом - ВИДЕО

Заслуженный артист Азербайджана, актер, режиссер, участник команды КВН «Парни из Баку», член Союза кинематографистов и Объединения карикатуристов Азербайджана Бахрам Багирзаде стал гостем программы Дадаша Дадашлинского «3D», выходящей в эфир на телеканале ITV.

Дадаш Дадашлинский и Бахрам Багирзаде обсудили множество тем, о самых интересных моментах очередного выпуска программы «3D» читайте далее.

«К сожалению, не покупают книги на азербайджанском языке, но это не значит, что азербайджанцы не читают. Мои книги на русском языке покупают и читают дети, учащиеся как в азербайджанском, так и английском секторах» - заявил Б.Багирзаде в эфире программы «3D».

Заслуженный артист затронул и тему обучения в русском и азербайджанском секторах: «Не могу сказать, что образование в русском секторе лучше, чем в азербайджанском. Но в русском секторе школьники по заданию учителей читают и вне школьной программы, в азербайджанском секторе подобного пока нет…»

Рассказал Б.Багирзаде и о том, почему ушел из Наблюдательного совета футбольного клуба «Нефтчи», в который входил определенное время: «Меня там не понимали, и я не мог донести свои мысли. Я долгое время играл в КВН, а это командная игра, в которой я отдавал пас и был всегда открыт для ответного паса. Вот так, давая пасы друг другу, мы и побеждали. Здесь же не было командного духа, никто никому не давал пас, все были заняты собой, показывая на что они способны. Если я увижу молодого талантливого квнщика, то я обязательно дам ему пас для того, чтобы он забил гол, и не буду строить из себя при этом Марадонну или Месси».

В контексте данного разговора Б.Багирзаде рассказал анекдот о том, что если бордель не приносит денег, следует менять не обои, а сотрудниц: «Мы же меняем обои, привлекая новых тренеров и т.д., но при этом ничего не меняем в корне».

Бахрам Багирзаде отмечает, что в первую и главную очередь он отец, а говоря о патриотизме, подчеркивает, что считает патриотами тех людей, которые являются профессионалами в своей сфере деятельности и приносят таким образом пользу стране.

«Русские или турки? Кто нам ближе друзья? В первую очередь мы сами должны быть себе друзьями и уважать себя, тогда и с нами будут дружить. Не важно, на каком языке ты говоришь, важно, чтобы ты приносил пользу народу. Не знал бы я русского языка, не был бы успешен в КВН и не стал бы чемпионом ХХ века», - заявил заслуженный артист в эфире программы «3D».

Как оказалось, ранее разрекламированный проект Б.Багирзаде на телеканале AzTV так и не вышел в эфир из-за финансовых проблем: «С творческой стороны все было отлично, но не было финансовой поддержки, а я не альтруист…»

Рассказал Б.Багирзаде и о совершенном им хадже: «Я был в Мекке, совершил хадж, но назвать себя «хаджи» я не могу, это будет известно на том свете».

Высказался легендарный квнщик и о будущем азербайджанского КВН: «КВН нужен Азербайджану, а те, кто говорит, что не нужен, они не правы и ошибаются, не считаю их азербайджанцами. Будет и КВН, и «Что? Где? Когда?», и «Брейн-ринг», и даже футбол, если система будет налажена. Но только если система будет налажена, в противном случае ничего не произойдет – обои сменят, а людей нет».

Также Б.Багирзаде отметил, что чувствует перемены, которые происходят, и если ранее он не мог говорить в эфире так свободно, то сегодня в эфире ITV он чувствует себя комфортно и свободно.

Поинтересовался Дадаш Дадашлинский у Бахрама Багирзаде о его возможном участии в предстоящих в 2020 году выборах в Милли Меджлис: «Я не пойду в Милли Меджлис. Дал слово отцу, что не буду заниматься политикой, но не говорил, что не стану депутатом. Может придет время, и я, набравшись опыта, пойму, что готов к этому шагу, и выдвину свою кандидатуру. Сейчас же делать это рано, так как есть много людей намного образованнее, чем я, и для меня занять чье-то место в Милли Меджлисе это, как минимум, преступление. Меня уважают и всегда встречают и провожают как депутата».

Говоря о старости, Б.Багирзаде отметил, что мечтает открыть в Баку книжный магазин для детей, которым в определенные дни лично будет читать книги: «Такой я вижу свою старость».

Рассказал Б.Багирзаде и о своем заявлении, адресованном Таиру Иманову, об уходе из театра «Планета «Парни из Баку» - как оказалось, все это было шуткой, и заслуженный артист продолжает работу в данном театре, но при этом подчеркивает следующее: «Согласен с Муслимом Магомаевым, говорившим, что нужно уйти со сцены раньше на год, а не на пять минут позже…»

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В.Ф., Э.Т.