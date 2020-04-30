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Bakcell оказала помощь малоимущим семьям поселка Бина - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 19:30 ~ 2 минуты на чтение 316
Bakcell оказала помощь малоимущим семьям поселка Бина - ФОТО - ВИДЕО

В рамках широкомасштабных мер по оказанию поддержки гражданам Азербайджана в период социальной изоляции, компания Bakcell осуществила программу по оказанию продуктовой помощи малоимущим семьям, проживающим в поселке Бина города Баку.

Так, на прошлой неделе сотрудники компании посетили 650 малоимущих семей в поселке Бина и предоставили им коробки с различными продуктами питания. Благодаря организационной поддержке Исполнительной власти Хазарского района и муниципалитета Бина и на основании списков, предоставленных данными структурами, представители Bakcell смогли оказать помощь 650 семьям.

Данная инициатива является продолжением целого ряда важных мер, осуществленных компанией в рамках борьбы с коронавирусом (Covid-19). Ранее компания перечислила 1,5 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и выделила большие финансовые ресурсы для доставки в Азербайджан специального медицинского оборудования для искусственного дыхания, инструментов для автоматического измерения температуры и более 3000 экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Кроме того, Bakcell предоставила медицинским работникам всех карантинных центров и абонентам, находящимся на карантине в определенных карантинных центрах, карты оплаты, наряду с рукописными открытками со словами поддержки и признательности.

Компания Bakcell готова и дальше поддерживать граждан Азербайджана, в особенности наиболее чувствительные слои населения, посредством осуществления различных социальных и других инициатив.   

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня  Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 93% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий, находящихся под оккупацией).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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