Bakcell получила очередную национальную премию в сфере КСО – ФОТО

Компания Bakcell получила «Национальную премию в сфере КСО 2019» (Milli KSM Mükafatı 2019) за свою деятельность в сфере корпоративной социальной ответственности в 2019 году.

Так, проект «Общение посредством искусства», осуществляемый компанией Bakcell совместно с организацией United Aid for Azerbaijan (UAFA), был награжден премией Milli KSM Mükafatı 2019.

Конкурс Milli KSM Mükafatı 2019 был организован Ассоциацией развития женского предпринимательства Азербайджана и PR-агентством Proaktiv в качестве продолжения государственной политики по продвижению проектов КСО и социальных проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева. Проекты КСО, осуществленные в течение года местными и международными компаниями, были представлены на рассмотрение специальной комиссии и оценены в соответствии с Целями в области устойчивого развития, установленными Генеральной Ассамблеей ООН.

Отметим, что в состав жюри премии входили представители Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства образования, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Национального собрания молодежных организаций, организации КСО Турция и КСО Азербайджан. В результате оценивания 7 проектов из 34 участвующих были названы победителями.

«Мы гордимся тем, что программа корпоративной социальной ответственности компании Bakcell является одной из первых и самых продолжительных в стране. Проекты, осуществленные в рамках нашей программы КСО Bakcell Stars, основа которой была заложена в 2009 году, охватили уже тысячи людей. Проект «Общение посредством искусства», удостоенный премии Milli KSM Mükafatı 2019, реализуется уже 10 лет. Этот проект играет важную роль в обеспечении успешной интеграции детей с особыми нуждами в общество», - отметила директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Сухейла Джафарова.

В рамках проекта «Общение посредством искусства», непрерывно осуществляемого при поддержке Bakcell, компания делает все возможное для предоставления равных прав и возможностей детям, нуждающимся в особой заботе, эффективной организации их свободного времени и обеспечения их успешной интеграции в общество. За это время более 1000 детей посетили занятия в драматических, танцевальных, художественных и творческих кружках, организованных в общественных реабилитационных центрах UAFA в Хачмазе, Гяндже и Ясамальском районе Баку. Такие учебные группы обеспечивают интегрирование детей с особыми нуждами в общество и меняют отношение самого общества к инвалидности в целом.

Отметим, что Bakcell получает Национальную премию в сфере КСО уже второй год подряд. В прошлом году компания получила награду Milli KSM Mükafatı 2018 за проект «Начни и совершенствуй свой бизнес», реализуемый совместно с ассоциацией «Детские деревни SOS – Азербайджан».

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного Интернета.

Благодаря более чем 8000 базовых станций сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 93% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий, находящихся под оккупацией).

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