Бакинец Вадим Галаганов ушел из российского Elle – ФОТО

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Российский Telegram канал Peopltalk сообщил, что Вадим Галаганов заявил в прямом эфире Instagram о том, что покинул пост fashion-директора российской версии журнала Elle.

«Я принял для себя решение. Мне оно трудно далось. С понедельника я больше не работаю fashion-директором журнала Elle. Теперь журнал без меня. Я долго к этому шёл. Через год работы я понял, что сделал то, что хотел. Я несколько раз подавал заявление об уходе, но меня уговаривали остаться. И теперь я решил уйти. Я остаюсь главным редактором Elle Men», - цитирует Peopltalk В.Галаганова.

В своем комментарии российскому Telegram каналу Антиглянец он более подробно рассказал о том, почему решил покинуть пост fashion-директора российской версии журнала Elle: «Я истощен. У меня нет больше идей. Я не хочу работать в глянце…».

Антиглянец отмечает, что В.Галаганов устал от иностранных представительств брендов, диктующих, как и что снимать без «понимания русской аудитории». Отмечается, что последней каплей стала навязанная журналу съемка трансгендеров, в которой В.Галаганову диктовали правила, а также момент, когда его ультимативно выдернули из карантина в Париж 10 марта, потому что Летиция Каста «дала всего одну дату».

«Хорошие идеи зарубались, оставляли то, что и так есть в других журналах. Ну, я и подумал, зачем я тут сижу», - отмечает В.Галаганов, оставшийся на позиции главного Elle Men.

Напомним, что Вадим Галаганов долгое время проработал в российском GQ, о чем более подробно читайте по ссылке.

Elle - французский еженедельный женский журнал о моде, красоте, досуге и здоровье, издающийся с 1945 года. В середине 1980-х годов при выходе на международный рынок стал выпускаться ежемесячно, сохранив еженедельный формат для Франции.

Ниже представлено несколько обложек российского Elle, над которыми работал Вадим Галаганов.

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В.Ф, Г.Р.