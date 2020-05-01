Бакинец Влад Лисовец опубликовал редкие фото Жанны Фриске – ФОТО

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Топовый российский стилист, телеведущий и эксперт моды бакинец Влад Лисовец представил в социальной сети Instagramфотографии из личного архива.

Находясь на самоизоляции,В.Лисовец занялся перебором старых фотографий, часть из которых опубликовал в соцсети – среди архивных снимков оказались и редкие кадры покойной эстрадной певицы Жанны Фриске, с которой стилист работал в период ее участия в группе «Блестящие».

На редких кадрах Ж.Фриске улыбается на камеру, а на одном из снимков, которые были очень тепло встречены подписчиками, изображает поцелуй с Владом Лисовцом.

15 июня исполнится 5 лет со дня смерти певицы – артистка ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @vladislavlisovets