Бакинец Влад Лисовец опубликовал редкие фото Жанны Фриске – ФОТО

Топовый российский стилист, телеведущий и эксперт моды бакинец Влад Лисовец представил в социальной сети Instagramфотографии из личного архива.
Находясь на самоизоляции,В.Лисовец занялся перебором старых фотографий, часть из которых опубликовал в соцсети – среди архивных снимков оказались и редкие кадры покойной эстрадной певицы Жанны Фриске, с которой стилист работал в период ее участия в группе «Блестящие».
На редких кадрах Ж.Фриске улыбается на камеру, а на одном из снимков, которые были очень тепло встречены подписчиками, изображает поцелуй с Владом Лисовцом.
15 июня исполнится 5 лет со дня смерти певицы – артистка ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга.
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Ф.В, Г.Р.
Фото: Instagram by @vladislavlisovets