Бакинская фондовая биржа отменяет листинговые тарифы

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Бакинская фондовая биржа (БФБ) Азербайджана в целях снижения негативного воздействия на участников рынка капитала пандемии коронавируса (COVID-19) и резких колебаний мирового энергетического и фондового рынков, прибегает к осуществлению ряда мер.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ, среди данных мер - отмена листинговых тарифов по включенным в листинг корпоративным облигациям с первого апреля 2020 года по первого января 2021 года.

Также предусмотрена минимизация перечня документов, необходимых при размещении ценных бумаг методом массового предложения. Отныне будет востребована от эмитентов только нотариально заверенная выписка из Государственного реестра ценных бумаг и проспекта эмиссии. Срок данной минимизиации предусмотрен до первого января 2021 года.