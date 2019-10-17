Бакинский порт объявлен первым «зеленым портом» Каспийского региона - ФОТО

16 октября Бакинский порт стал первым портом в Каспийском регионе, получившим сертификат «Системы экологической экспертизы портов» (СЭЭП) и статус ЭкоПорта от Европейской организации морских портов (ЕОМП).

СЭЭП является европейским стандартом управления окружающей средой для портового сектора, который повышает осведомленность об охране окружающей среды и помогает портам достигать целей устойчивого развития. Он поощряет применение передовых технологий, особенно в аспектах использования энергии, утилизации отходов, качества воздуха, цифровизации и автоматизации.

Во время церемонии награждения, состоявшейся на конференции «Зеленый порт» в Осло (Норвегия) генеральный директор Бакинского порта Tалех Зиядов отметил, что «получение сертификата ЭкоПорт для Бакинского порта означает нашу искреннюю веру в «зеленое» и устойчивое будущее. Эта внушительная работа последних трех лет со стороны сотрудников Бакинского порта и Европейских партнеров, которая позволила нам получить признание. Посредством своей экологически ориентированной политики Бакинский порт будет и впредь служить примером для других портов в регионе».

Генеральный секретарь ЕОМП Изабель Рикбост поздравила Бакинский порт с получением сертификата СЭЭП.

«Работа с местным сообществом имеет первостепенное значение для портовых структур, и ЭкоПорты способствуют дальнейшему повышению прозрачности и отчетности портового сектора. Экологический стандарт ЭкоПорты требует, чтобы экологическая политика порта была общедоступной и доведена до сведения местного населения. Благодаря сертификации не только Бакинский порт открывает новые возможности для себя, но и сеть ЭкоПорты теперь расширяется дальше на восток», - сказал генеральный секретарь ЕОМП.

В Европе 34 порта со статусом ЭкоПорты, в том числе самые загруженные порты Европы, такие как Роттердам и Барселона. Бакинский порт тесно сотрудничает с Европейским Союзом в повышении операционной эффективности, управления портами, политики охраны окружающей среды и управления рисками. Бакинский порт уже получил сертификаты ISO 9001: 2015, OHSAS 18001 и ISO 14001. Он также интегрировал Цели ООН в области устойчивого развития (ЦУР) в свои бизнес-процессы и операции.

Расположенный на стратегическом перекрестке Европы и Азии, вблизи крупных рынков, таких как Китай, Турция, Иран и Россия, Бакинский порт намерен превратиться в ведущий логистический и торговый центр Евразии. Все это является частью более широкой стратегии Азербайджана по укреплению ненефтяного сектора и диверсификации экономики страны.

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