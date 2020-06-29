Бакметрополитен выпустил на линию два новых поезда

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«C сегодняшнего дня в эксплуатацию введены еще два новых поезда ЗАО «Бакинский метрополитен».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

Четыре поезда нового поколения модели B, состоящие из 20 вагонов, произведены по заказу ЗАО «Бакинский метрополитен» на Мытищинском вагоностроительном заводе предприятия «Метровагонмаш».

Еще два поезда планируется выпустить на линии в ближайшее время.

В плане перспективного развития Бакинского метрополитена предусмотрено обновление вагонного парка, пассажиров ждут более современные и удобные вагоны.

В результате шагов, предпринятых в этом направлении с момента основания ЗАО, в течение последних шести лет на подземных стальных магистралях столицы функционируют 13 новых поездов.

С.Агаева