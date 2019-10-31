Baku City Circuit и АФФА объединяют усилия

Создана совместная Рабочая группа в связи с проведением в Баку «Формулы-1» и четырех матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по туризму, решение об этом было принято на встрече с организационными комитетами и представителями других структур.

Рабочая группа, в которую войдут представители Бюро по туризму Азербайджана, Baku City Circuit, АФФА и Ассоциации отелей Азербайджана, будет осуществлять совместную деятельность для привлечения в страну туристов и для обеспечения гостям плодотворного проведения времени.

В рамках встречи также был проведен обмен мнениями по пропаганде не только Баку, но и регионов, созданию туристических продуктов, а также возможностям и путям определения продовольственных платформ.

Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2020 года состоится 5-7 июня. В то же время, Бакинский Олимпийский стадион примет четыре матча Евро-2020. В частности, групповые матчи пройдут 13, 17 и 21 июня и четвертьфинал – 3 июля.

1news.az