Баку и Астана договорились о продлении безвизового режима

В соглашение о взаимных безвизовых поездках между Азербайджаном и Казахстаном внесены изменения.

Соответствующий протокол был подписан сторонами в понедельник, 14 октября в рамках встречи министров иностранных дел стран Тюркского совета, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно документу, граждане Казахстана и Азербайджана на территориях стран друг друга теперь смогут пребывать до 90 дней. Также граждане обоих государств освобождены от регистрации на месяц.

Протокол подписали глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр внутренних дел Казахстана Эрлан Тургумбаев. Изменения вступят в силу после ратификации документа парламентами двух стран.

Встреча министров иностранных дел стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) стартовала в Баку в понедельник, 14 октября. Впервые в ней как полноправный член организации принимает участие Узбекистан.

Третьего октября 2009 года на саммите в Нахчыване было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года. На первом этапе в Тюркский совет входили Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.