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Баку принимает саммит Движения неприсоединения

Сегодня в 09:40 ~ 1 минута на чтение 288
Баку принимает саммит Движения неприсоединения

Сегодня в столице Азербайджана стартует XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите примут участие главы государств и правительств многих стран мира, а также главы международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

Движение неприсоединения объединяет 120 стран мира, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Сегодня в странах Движения неприсоединения проживает около 55 процентов населения земного шара.

Данная организация является второй политической платформой после ООН.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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