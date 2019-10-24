BakuBuild 2019: 25 лет успешной работы!

22 октября в Баку Экспо Центре состоялось открытие 25-й Азербайджанской международной выставки «Строительство» - BakuBuild 2019, которая ознаменовала начало Каспийской строительной недели.

В рамках Строительной недели одновременно с BakuBuild 2019 стартовали 12-я Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» - Aquatherm Baku 2019, 12-я Каспийская международная выставка «Охрана, безопасность и средства спасения» - Securex Caspian и Каспийская международная выставка «Мебель, интерьер и дизайн» - Caspian MebelExpo 2019. В течение четырех дней посетители смогут ознакомиться с новой продукцией от 280 компаний из 23-х стран мира. Организатором выставок является компания Caspian Event Organisers.

Главным событием, конечно, стал юбилей выставки BakuBuild. В этом году она отмечает солидную дату – 25 лет успешной работы. Выступая на торжественной церемонии открытия Каспийской строительной недели, заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров отметил, что основанная в 1995 году выставка за 25 лет собрала на своей площадке около 5000 компаний из 35 различных стран. Из года в год выставка увеличивает свой потенциал, растет и расширяется. BakuBuild 2019 собрала 280 компаний из 23 стран мира. Участие иностранных стендов подчеркивает их заинтересованность в местном рынке, стремление внести вклад в экономику Азербайджана. Выставку BakuBuild всегда характеризовал эффект количества и качества. Радует широкое участие азербайджанских компаний, выступающих под отечественным брендом.

По сравнению с прошлым годом выставка BakuBuild выросла на 10%. География участников охватывает страны Европы, Азии, Америки и СНГ. В выставке принимают участие национальные группы Германии, Ирана, ОАЭ, а также впервые Турция. 11 региональных стендов представляет Российская Федерация - Владимирская, Кировская, Курганская, Липецкая, Самарская, Смоленская, Тюменская области, а также республики Башкортостан, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Северная Осетия — Алания. Локальные компании составляют 40% от общего количества участников, количество новых компаний превысило 50%. Спонсором регистрации является постоянный участник выставки - компания NB Group.

Впервые на выставке в рамках программы поддержки микро, малого и среднего бизнеса со стендом выступает Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, где представлены строительные продукты и услуги.

На выставке представлены строительные материалы, кровля и изоляция, интерьер, отделочные материалы, дизайн, краски, лаки и напольные покрытия, ландшафтная архитектура и дизайн, фасады, окна, двери, строительное оборудование и технологии, металлопрокат, свето - и электротехническая продукция и т. д.

Специально к выставке организаторами была спланирована и подготовлена деловая программа. 23 октября прошли традиционные B2B встречи с участием зарубежных и местных производителей и дистрибьюторов. Выставка BakuBuild поддерживается Министерством экономики Азербайджанской Республики, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, Государственным агентством жилищного строительства Азербайджанской Республики, Союзом архитекторов Азербайджана. Также выставки BakuBuild, Aquatherm Baku, Caspian MebelExpo, Securex Caspian поддерживаются Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK). Выставка продлится до 25 октября.