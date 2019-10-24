1news.az
Выставки
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

BakuBuild 2019: 25 лет успешной работы!

Сегодня в 16:07 ~ 3 минуты на чтение 350
BakuBuild 2019: 25 лет успешной работы!

22 октября в Баку Экспо Центре состоялось открытие 25-й Азербайджанской международной выставки «Строительство» - BakuBuild 2019, которая ознаменовала начало Каспийской строительной недели.

В рамках Строительной недели одновременно с BakuBuild 2019 стартовали 12-я Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» -  Aquatherm Baku 2019, 12-я Каспийская международная выставка «Охрана, безопасность и средства спасения» - Securex Caspian и Каспийская международная выставка «Мебель, интерьер и дизайн» -  Caspian MebelExpo 2019. В течение четырех дней посетители смогут ознакомиться с новой продукцией от 280 компаний из 23-х стран мира. Организатором выставок является компания Caspian Event Organisers.

Главным событием, конечно, стал юбилей выставки BakuBuild. В этом году она отмечает солидную дату – 25 лет успешной работы. Выступая на торжественной церемонии открытия Каспийской строительной недели, заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров отметил, что основанная в 1995 году выставка за 25 лет собрала на своей площадке около 5000 компаний из 35 различных стран. Из года в год выставка увеличивает свой потенциал, растет и расширяется. BakuBuild 2019 собрала 280 компаний из 23 стран мира. Участие иностранных стендов подчеркивает их заинтересованность в местном рынке, стремление внести вклад в экономику Азербайджана. Выставку BakuBuild всегда характеризовал эффект количества и качества. Радует широкое участие азербайджанских компаний, выступающих под отечественным брендом.

По сравнению с прошлым годом выставка BakuBuild выросла на 10%. География участников охватывает страны Европы, Азии, Америки и СНГ. В выставке принимают участие национальные группы Германии, Ирана, ОАЭ, а также впервые Турция. 11 региональных стендов представляет Российская Федерация - Владимирская, Кировская, Курганская, Липецкая, Самарская, Смоленская, Тюменская области, а также республики Башкортостан, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Северная Осетия — Алания. Локальные компании составляют 40% от общего количества участников, количество новых компаний превысило 50%. Спонсором регистрации является постоянный участник выставки - компания NB Group.

Впервые на выставке в рамках программы поддержки микро, малого и среднего бизнеса со стендом выступает Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, где представлены строительные продукты и услуги.

На выставке представлены строительные материалы, кровля и изоляция, интерьер, отделочные материалы, дизайн, краски, лаки и напольные покрытия, ландшафтная архитектура и дизайн, фасады, окна, двери, строительное оборудование и технологии, металлопрокат, свето - и электротехническая продукция и т. д.

Специально к выставке организаторами была спланирована и подготовлена деловая программа. 23 октября прошли традиционные B2B встречи с участием зарубежных и местных производителей и дистрибьюторов. Выставка BakuBuild поддерживается Министерством экономики Азербайджанской Республики, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, Государственным агентством жилищного строительства Азербайджанской Республики, Союзом архитекторов Азербайджана. Также выставки BakuBuild, Aquatherm Baku, Caspian MebelExpo, Securex Caspian поддерживаются Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo), Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK). Выставка продлится до 25 октября.

WhatsApp

350

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Выставки

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены