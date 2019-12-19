Балет «Легенда о любви» выдающегося композитора Арифа Меликова вновь на бакинской сцене

При поддержке Фонда Гейдара Алиева по прошествии более чем полувека торжественно возвращается на родину один из шедевров мировой классической музыки - балет «Легенда о любви» выдающегося композитора, народного артиста Азербайджана Арифа Меликова.

13, 15 и 16 марта 2020 года во Дворце Гейдара Алиева состоится историческая презентация известного произведения – балет будет показан в постановке известного балетмейстера Юрия Григоровича, в сценическом оформлении известного художника Симона Вирсаладзе.

Управлять Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли будет народный артист Азербайджана Ялчин Адыгёзалов.

В постановке примут участие балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, солисты Азербайджанского государственного ансамбля танца и студенты Бакинской хореографической академии.

Для исторической презентации по оригинальным эскизам Симона Вирсаладзе создаются 250 костюмов, а также декорации и реквизит.

Ариф Меликов создал балет «Легенда о любви» по либретто, написанному известным турецким поэтом Назымом Хикметом по произведению «Фархад и Ширин», который написал это произведение, вдохновившись поэмой «Хосров и Ширин» великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Композитор, облекший в музыкальные формы древнюю восточную легенду о трагической любви, начал работать над произведением из трех актов и семи частей в 1958 году, завершив его за два года. Мировая премьера балета «Легенда о любви» состоялась 23 марта 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Санкт-Петербургском государственном академическом Мариинском театре).

Постановщиком-балетмейстером был Юрий Григорович, художником – Симон Вирсаладзе, дирижером – Ниязи. Затем состоялся показ балета в Новосибирске. А в июле 1962 года прошла премьера на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова в Баку.

Балет «Легенда о любви» на протяжении уже около 60 лет покоряет мировые сцены. Произведение неоднократно представлялось более чем в 60 театрах различных стран в постановке выдающихся балетмейстеров – его на ура встречают в США, Германии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Бразилии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Казахстане, Египте, Узбекистане, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Украине, Японии и других странах.

Ф.В, Г.Р.