Балконный концерт Сямры Рагимли: песни из собственного репертуара и каверы на мировые хиты - ВИДЕО

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В конце апреля на канале AZTV был дан старт новому проекту «Eyvana çıx», который транслируется в эфире в период карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса.

Формат данного музыкального проекта представляет собой серию концертов популярных азербайджанских артистов, местом проведения которых становятся балконы их квартир.

Балконные концерты транслируются на канале AZTV в 14:30 по понедельникам, средам и пятницам, скрашивая самоизоляцию соседей звезд и телевизионной аудитории не только хорошими песнями, но и хорошим настроением – слоган проекта «Evdə qal, eyvana çıx» (Оставайся дома, выйди на балкон).

Очередным гостем проекта стала популярная эстрадная певица, представлявшая Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2016», Сямра Рагимли, исполнившая на балконе как хиты из собственного репертуара, так и кавер версии мировых суперхитов разных лет из репертуара Рианны, «Spice girls».

Напомним, что карантинный режим в Азербайджане продлен до 4 мая – все подробности о продлении карантина доступны по ссылке, но с 27 апреля он был смягчен, более подробно об этом читайте здесь.

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В.Ф, Г.Р.