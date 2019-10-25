«Баллистическая ракета» из Италии перегородила бакинский проспект – ФОТОФАКТ

Утром в пятницу, 25 октября, возникли проблемы с нормальным движением транспорта по проспекту Бабека.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, у «машин базары» перевозимая по дороге огромная цистерна для сжиженного газа создала препятствия для других, частично перегородив проспект.

«На данный момент на проспекте Бабека отмечается повышенная плотность движения транспорта и опоздания в интервале движения общественного транспорта – автобусов», - подчеркнул Маис Агаев.

Напомним, что накануне в соцсетях распространились фотографии огромного металлического предмета, который по Украинскому кругу в Хатаинском районе Баку перевозили специальный многоколесный прицеп и мощные тягачи. «Атомная подводная лодка», «Баллистическая ракета», «Торпеда», «Атомный реактор» - какие только названия ему ни придумали пользователи.

Но, как заявил 1news.az заместитель директора по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя эти фотографии, на них запечатлены новые цистерны для хранения сжиженного газа – LTC.

«SOCAR проводит масштабную реконструкцию и модернизацию Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

Основная цель – повышение качества производимого и продаваемого в Азербайджане топлива. В результате уже в 2021-2022 годах станет возможно производить горючее – бензин и дизельное топливо - стандарта ЕВРО-5.

Для этого на заводе возводятся и устанавливаются новые устройства, уже существующие ремонтируются и модернизируются. 56% работ уже завершено. В рамках проекта в республику заводятся новые устройства, в частности, новые цистерны для хранения сжиженного газа – LTC. Цистерны более 60 метров длиной, их установят на заводе», - подчеркнул И.Ахмедов.

Цистерны произведены в Италии.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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