1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Банк Республика присоединился к кампании Фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей

23 Апреля, 2020 в 17:18 ~ 1 минута на чтение 865
Банк Республика присоединился к кампании Фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей

Со дня введения специального карантинного режима на территории Азербайджанской Республики Фонд Nargis обеспечил необходимыми продуктами пожилых людей.

Как сообщили представители фонда, одновременно в фонд стали поступать многочисленные обращения с просьбой о помощи от представителей разных слоев населения, кого последствия сложившейся в мире ситуации не обошли стороной.

По этой причине с 14 апреля Фонд Nargis продолжил и расширил проведение акции помощи, а также призвал всех неравнодушных и желающих поддержать малообеспеченных граждан присоединиться к акции.

Одним из первых, кто поддержал благотворительную инициативу, стал Банк Республика. Благодаря средствам, выделенным банком, многие малообеспеченные семьи, проживающие в Баку и пригородных поселках, были обеспечены продовольственными пакетами на месяц.

Фонд Nargis выражает глубокую благодарность сотрудникам Банка Республика за неравнодушие и участие в благотворительной кампании!

865

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены