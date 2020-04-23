Банк Республика присоединился к кампании Фонда Nargis по поддержке малообеспеченных семей

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Со дня введения специального карантинного режима на территории Азербайджанской Республики Фонд Nargis обеспечил необходимыми продуктами пожилых людей.

Как сообщили представители фонда, одновременно в фонд стали поступать многочисленные обращения с просьбой о помощи от представителей разных слоев населения, кого последствия сложившейся в мире ситуации не обошли стороной.

По этой причине с 14 апреля Фонд Nargis продолжил и расширил проведение акции помощи, а также призвал всех неравнодушных и желающих поддержать малообеспеченных граждан присоединиться к акции.

Одним из первых, кто поддержал благотворительную инициативу, стал Банк Республика. Благодаря средствам, выделенным банком, многие малообеспеченные семьи, проживающие в Баку и пригородных поселках, были обеспечены продовольственными пакетами на месяц.

Фонд Nargis выражает глубокую благодарность сотрудникам Банка Республика за неравнодушие и участие в благотворительной кампании!