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Банк Республика снизил ставки по кредитам до 16% и стал #ещевыгоднее

Сегодня в 11:42 ~ 1 минута на чтение 354
Банк Республика снизил ставки по кредитам до 16% и стал #ещевыгоднее

Если в Новом году вы думаете о ремонте своего дома, готовитесь к свадьбе, планируете путешествовать, купить нужный вам товар или же у вас есть другие планы, для реализации которых вам нужны деньги, у нас есть для вас хорошие новости.

Банк Республика изменил условия выдачи потребительских кредитов, снизив годовую процентную ставку до 16% и упростив условия кредитования.

Теперь кредиты в Банке Республика можно будет получить не только еще удобнее, а также #ещевыгоднее .

Таким образом, сейчас клиенты, обратившиеся в банк, смогут получить потребительский кредит наличными со ставкой от 16% годовых и на еще более выгодных условиях. Максимальная сумма кредита составляет 30 000 манатов со сроком до 48 месяцев. Кредит до 20 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей. Кроме того, оформление кредита в Банке Республика не предусматривает никаких страховых расходов.

Подать заявку на кредит возможно, не приходя в банк, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 6 144 144. Кроме того, клиенты банка смогут погасить кредит, а также выполнять другие оплаты, не посещая офис банка в приложении Mobil Şöbə.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, Фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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