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Баронесса Эмма Николсон о важности сотрудничества Великобритании с Азербайджаном

Сегодня в 12:52 ~ 1 минута на чтение 211
Баронесса Эмма Николсон о важности сотрудничества Великобритании с Азербайджаном

Надеюсь, что Президент Азербайджана вновь посетит Лондон и у нас появится возможность вновь встретиться.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила журналистам торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

«Для нас будет честью еще раз принять Президента Азербайджана», - сказала она.

Эмма Николсон отметила, что в случае если такой визит состоится, он сделает отношения двух стран еще более тесными и близкими, что является их главной целью.

Баронесса подчеркнула, что в ходе нынешнего визита у нее состоялась очень продуктивная и плодотворная встреча с Президентом Азербайджана.

По ее словам, Великобритания покидает ЕС, поэтому сближение отношений является достаточно важным вопросом.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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