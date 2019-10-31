Баронесса Эмма Николсон о важности сотрудничества Великобритании с Азербайджаном

Надеюсь, что Президент Азербайджана вновь посетит Лондон и у нас появится возможность вновь встретиться.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила журналистам торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

«Для нас будет честью еще раз принять Президента Азербайджана», - сказала она.

Эмма Николсон отметила, что в случае если такой визит состоится, он сделает отношения двух стран еще более тесными и близкими, что является их главной целью.

Баронесса подчеркнула, что в ходе нынешнего визита у нее состоялась очень продуктивная и плодотворная встреча с Президентом Азербайджана.

По ее словам, Великобритания покидает ЕС, поэтому сближение отношений является достаточно важным вопросом.

Эльшан Рустамов, Г.Р.