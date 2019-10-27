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«Барселона» планирует сменить главного тренера

Сегодня в 11:44 ~ 1 минута на чтение 164
«Барселона» планирует сменить главного тренера

"Барселона" приняла решение сменить главного тренера по окончанию сезона.

Считается, что Эрнесто Вальверде отработает контракт, который с ним продлевать не станут.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на иностранные СМИ, руководство футбольного клуба рассчитывает найти замену 55-летнему наставнику, который за два года работы брал только трофеи на внутренней арене.

Обе европейские кампании в Лиге чемпионов окончились для "Барселоны" разочарованием. Так, в минувшем розыгрыше "сине-гранатовые" позволили "Ливерпулю" сделать сумасшедший камбэк в двухматчевом поединке.

На роль главного тренера рассматривают Рональда Кумана, который сейчас руководит сборной Нидерландов.

Другой вариант - наставник ПСВ Марк ван Боммель.

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