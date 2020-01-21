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Бэйл не собирается покидать «Реал»

Сегодня в 14:27 ~ 1 минута на чтение 39
Бэйл не собирается покидать «Реал»

Валлийский нападающий Гарет Бэйл не собирается покидать мадридский «Реал» во время зимнего трансферного окна.

Более того, Гарет намерен выступать за «королевский клуб» до завершения контракта, а именно до 2022 года.

У Бэйла не сложились отношения с главным тренером Зинедином Зиданом. Появлялась информация, что «Реал» собирается продать Гарета или отдать его в аренду. Прошлым летом Бэйл оказался покидать «королевский клуб».

Гарет Бэйл был куплен в 2013 году у лондонского «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. Сейчас некогда самый дорогой футболист мира оценивается в 40 миллионов. В нынешнем сезоне валлиец сыграл 12 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевых передачи.

Vesti.ru

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