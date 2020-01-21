Бэйл не собирается покидать «Реал»

Валлийский нападающий Гарет Бэйл не собирается покидать мадридский «Реал» во время зимнего трансферного окна.

Более того, Гарет намерен выступать за «королевский клуб» до завершения контракта, а именно до 2022 года.

У Бэйла не сложились отношения с главным тренером Зинедином Зиданом. Появлялась информация, что «Реал» собирается продать Гарета или отдать его в аренду. Прошлым летом Бэйл оказался покидать «королевский клуб».

Гарет Бэйл был куплен в 2013 году у лондонского «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. Сейчас некогда самый дорогой футболист мира оценивается в 40 миллионов. В нынешнем сезоне валлиец сыграл 12 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевых передачи.

Vesti.ru