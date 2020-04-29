Билл Гейтс: «Победа над коронавирусом случится не скоро»

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Один из самых богатых людей мира и крупный филантроп Билл Гейтс назвал сроки окончания эпидемии и возвращения к нормальной жизни.

Как передает 1news.az со ссылкой на Росбалт, по его словам, победить пандемию коронавируса не получится аж до конца 2020 года, а возвращение к нормальный жизни будет возможно лишь через один-два года, в том числе, из-за повышенной тревожности людей.

«Даже правительственные решения не заставят их ходить на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация сделали смертельный исход только остаточным риском», - добавил Гейтс.

Окончательно выйти из первой фазы эпидемии поможет система, которая будет функционировать без риска возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования.

В интервью французскому изданию Figaro основатель Microsoft, который уже долгие годы занимается разработкой вакцин от опасных болезней, призвал все страны к сотрудничеству ради блага человечества. При этом Гейтс сказал свое слово в защиту Китая и порекомендовал не спешить с осуждениями до тех пор, пока не будет установлено происхождение вируса.

Напомним, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило три миллиона, при этом почти треть из них являются жителями США.

Ранее Гейтс заявлял, что коронавирус является платой человечества за слишком размытые границы и глобальную мобильность. По его мнению, подобные пандемии кризисы будут происходить и дальше с периодичностью примерно в 20 лет.