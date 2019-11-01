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Автобус BakuBus поврежден из-за огромной ямы - ВИДЕОФАКТ

Сегодня в 12:36 ~ 1 минута на чтение 543
Автобус BakuBus поврежден из-за огромной ямы - ВИДЕОФАКТ

На печальный факт порой долгого завершения дорожно-ремонтных работ обратил внимание руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Как сообщил 1news.az сам М.Агаев, то, что ремонт дорог не завершают своевременно, не создают условия для движения машин на время ремонта, приводит к трудностям.

«Больше всего затруднений испытывают пассажиры общественного транспорта. Подобные проблемы сокращают ресурс службы автобусов, вызывают рост амортизационных расходов.

В частности, подобное происходит на дороге из центра города на «20-й участок». Из-за ремонта автобусы, особенно автобусы BakuBus, проезжают с трудом. К сожалению, подобные факты встречаются и на других улицах», - подчеркнул М.Агаев.

Он также привел в доказательство видео, на котором видно, как автобус BakuBus был поврежден (поцарапано днище в передней части) из-за огромной ямы.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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