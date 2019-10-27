Боец MMA напал на судью после поражения - ВИДЕО

Американский боец Маркус Саурин после поражения, нанесенного ему соперником, накинулся на судью.

Инцидент произошел во время турнира по смешанным единоборствам Belator 232 в Анкасвиле (США).

Поединок в октагоне завершился победой Девина Пауэлла, который провел удушающий прием. Однако его соперник Маркус Саурин не сразу понял, что проиграл и продолжил поединок, но уже с судьей.

Боец схватил рефери за ногу, но через несколько секунд понял свою ошибку, и отошел в сторону.

Статистика победившего Пауэлла - десять побед и четыре поражения, у Саурина же шесть побед и два поражения.

Sputnik