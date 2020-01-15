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Боевые пункты погранслужбы Азербайджана подверглись обстрелу

Сегодня в 18:19 ~ 1 минута на чтение 341
Боевые пункты погранслужбы Азербайджана подверглись обстрелу

Продолжаются провокации вражеской стороны в отношении боевых позиций отдельной пограничной дивизии "Газах" Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), которая осуществляет охрану госграницы с Арменией в Газахском и Агстафинском направлениях.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ГПС, начиная с 16:00 15 января, погранично-боевые пункты в направлении села Мазам Газахского района и автодорога, соединяющая село с районным центром, подверглись обстрелу из крупнокалиберных орудий и снайперских винтовок подразделениями ВС Армении, дислоцированных поблизости села Беркабер Иджеванского района Армении.

Вражеская провокация была пресечена, огневые точки, из которых велся огонь по погранично-боевым пунктам ГПС Азербайджана, были подавлены ответным огнем.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

1news.az

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