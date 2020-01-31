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Богатейший человек мира заработал 13 млрд долларов за 15 минут

Сегодня в 09:22 ~ 1 минута на чтение 470
Богатейший человек мира заработал 13 млрд долларов за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.

Об этом пишет Bloomberg.

Причиной этому стал резкий скачок акций Amazon на постмаркете 30 января – на 12 процентов, до 2,1 тысячи долларов. Как пишет СМИ, рост котировок объясняется успешным квартальным отчетом компании, который "разбил вдребезги" прогнозы аналитиков. Так, согласно отчету Amazon, прибыль компании составила 87,4 миллиарда долларов, прибыль на акцию – 6,47 доллара, тогда как эксперты ожидали 4,11 доллара.

Уточняется, что теперь состояние Безоса, которому принадлежит 12 процентов Amazon, выросло до порядка 129,5 миллиарда долларов. При этом в рейтинге Bloomberg Billionaires Index эти изменения будут отражены после закрытия торгов в пятницу.

Ria.ru

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