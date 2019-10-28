«Боинг-738» совершил вынужденную посадку из-за азербайджанца

Вечером в воскресенье, 27 октября, в аэропорту «Большое Савино» вынужденную посадку совершил «Боинг-738».

Лайнер выполнял перелет по маршруту Новосибирск-Москва, но во время полета стало плохо одному из пассажиров – 62-летнему гражданину Азербайджана.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на издание «Комсомольская правда».

Симптомы состояния мужчины напоминали инфаркт. Пилоты самолета решили срочно садиться в Перми. Здесь, в аэропорту, пассажира осмотрели врачи. Ему оказали необходимую помощь, но госпитализации не потребовалось. Спустя час, около полуночи, «Боинг» вылетел в Москву.