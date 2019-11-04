Более 15 тысяч граждан уже изъявили желание принять участие в муниципальных выборах

На сегодняшний день 15226 граждан, обладающих пассивным избирательным правом, обратились в окружные избирательные комиссии для участия в муниципальных выборах.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.

По его словам, в целом 10 политических партий обратились в ЦИК для выдвижения своих кандидатов.

«Проявляют активность также на муниципальных выборах представители партий в качестве независимых кандидатов», - сказал он.

Напомним, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 23 декабря. В 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15 156 членов. Выборы охватят 118 избирательных округов, за исключением 7 округов в оккупированных районах.

Последний раз муниципальные выборы проводились в Азербайджане 23 декабря 2014 года. Согласно Избирательному кодексу срок полномочий муниципалитетов составляет 5 лет.

Эльшан Рустамов, Г.Р.