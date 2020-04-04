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BP сократит добычу в Азербайджане и других странах ОПЕК+

Сегодня в 15:45 ~ 1 минута на чтение 291
BP сократит добычу в Азербайджане и других странах ОПЕК+
 
Британская нефтегазовая компания BP готова снизить добычу нефти на своих проектах в странах, которые участвуют в соглашении ОПЕК+, сообщил в ходе телеконференции с инвесторами исполнительный финансовый директор по upstream-проектам компании Мюррей Очинклосс, передает ТАСС.
 
"Ответ на этот вопрос - да. Мы ведем переговоры сегодня в Анголе, в Азербайджане, в России и на Ближнем Востоке. Не назову цифры, но да, отвечая на ваш вопрос, скажу, что мы увидим сокращение добычи во втором квартале из-за действия соглашения ОПЕК+. Объемы - это не самое важное сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос, ограничит ли компания добычу на своих проектах из-за соглашения ОПЕК+.
 
В рамках сделки страны ОПЕК+ сократят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня.
 
По словам топ-менеджера, у компании нет проблем с реализацией или хранением нефти благодаря диверсификации бизнеса. Он отметил, что многие компании по всему миру вынуждены останавливать добычу из-за перенасыщения рынка.
 
ТАСС

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