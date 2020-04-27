Brent сократила падение

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Цена на нефть WTI продолжает стремительно падать в ходе торгов во вторник, 28 апреля, в то время как Brent слабо меняется по сравнению с предыдущими торгами.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.00 вторника составляет $20,17 за баррель.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до $11,40 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 09.00 составила $19,14 за баррель.

С 23 апреля нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно, слишком мало".

Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда две трети населения Земли находятся в изоляции, может упасть до 70 млн.

1news.az