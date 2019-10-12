Британцы намерены помочь молодым азербайджанцам в трудоустройстве

Правительство Азербайджана оказывает всестороннее внимание сфере образования.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов на форуме по случаю начала реализации программы British Council «Высшее образование для занятости».

«Конечная цель – превратить нефтяное богатство в человеческий капитал и укрепить экономику на основе инновационных знаний», - сказал он.

Дж.Байрамов отметил, что студенты, обучившиеся за рубежом, уже работают в государственном и частном секторах, а также в Министерстве образования.

«Форум является прекрасной возможностью для развития будущего сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном и внесения вклада в долгосрочное экономическое развитие», - сказал он.

Глава British Council в Азербайджане Самр Шах указал, что они хотят поделиться опытом с Азербайджаном для поддержки азербайджанской молодежи.

«Все это может оказать влияние на уменьшение безработицы среди молодежи и достижение диверсификации экономики Азербайджана», - сказал он.

Выступившая на мероприятии торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон указала, что Великобритания нацелена на тесные отношения с Азербайджаном.

По ее словам, новая образовательная программа British Council поможет молодым азербайджанцам найти работу на международном рынке труда.

Следует отметить, что данное мероприятие является новой программой British Council в сфере занятости, реализуемой в Азербайджане.

Цель форума – развитие навыков выпускников высших учебных заведений по их найму, изучение возможностей для повышения их конкурентоспособности на местном и глобальном уровнях.

Форум будет способствовать развитию будущего сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном.

Эльшан Рустамов, Г.Р.