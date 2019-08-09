Британия упростит визовый режим для ученых: Азербайджанка уже в числе «талантливых мигрантов»

Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощенный режим получения виз для ученых со всего мира.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщают РИА Новости.

По словам главы британского правительства, облегченные правила получения виз будут способствовать закреплению за Великобританией статуса «научной супердержавы».

Ожидается, что в результате нововведения в страну будет приезжать больше исследователей и научных специалистов, инженеров и ученых в области технологий.

Джонсон подчеркнул, что Британия гордится своей историей инноваций и изобретателями.

«Но для того, чтобы мы продолжали лидировать в продвижении знаний, мы должны не только поддерживать таланты, которые у нас уже есть, но и прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира», - заявил Джонсон.

Еще в 2011 году Великобритания ввела новый тип визы для особо одаренных людей – Tier 1 Exceptional Talent. Эта категория виз рассчитана на людей, чей особый талант в сфере науки, культуры и искусства признан на международном уровне и подтвержден британскими организациями. Выдача подобных виз не носит массовый характер, их количество ограничено.

«Виза для талантов» стала ответом научного сообщества Великобритании на ужесточение правительством визовой системы страны на фоне мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Ужесточением выдачи виз планировалось снизить безработицу среди самих британцев. Однако научное сообщество Британии решило, что такие шаги приведут к утрате страной статуса научного и культурного центра Европы.

Первым гражданином Азербайджана, который недавно получил британскую «визу для талантов», позволяющую жить и работать в стране, стала азербайджанский специалист в области энергетики Гюльмира Рзаева.

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