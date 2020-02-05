Британский суд вынесет окончательный вердикт по делу Замиры Гаджиевой – ФОТО – ВИДЕО

Замира Гаджиева – жена осужденного экс-председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева – вновь предстанет перед британским правосудием.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на издание North Wales Chronicle, окончательное решение по делу Замиры Гаджиевой вынесет Апелляционный суд во главе с главным судьей Англии и Уэльса лордом Бернеттом. Заседание состоится в среду, 12 февраля.

Напомним, что супруга находящегося в заключении за хищения бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, 55-летняя Замира Гаджиева была задержана в рамках впервые примененного в Великобритании «Запроса о неясном происхождении состояния» (Unexplained wealth orders, UWO). Согласно запросу, она должна объяснить происхождение своего состояния.

8 ноября 2018 года З.Гаджиева была выпущена под залог.

Замира Гаджиева оказалась в центре финансового расследования на фоне утверждений о том, что она использовала похищенные деньги своего мужа, чтобы финансировать свой богатый образ жизни.

Согласно информации BBC, в течение 10 лет супруга Джахангира Гаджиева потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге Лондона – Harrods. Другими словами, ежедневно она отоваривалась на сумму примерно 4 тысячи фунтов стерлингов.

Также она купила роскошный дом рядом с универмагом. Согласно отчетам расследования, однажды она потратила 150 тысяч фунтов стерлингов за раз в Boucheron – известном бренде дорогих украшений, парфюмерии и часов.

Было установлено, что З.Гаджиева покупала напитки для своего винного погреба на сумму 1800 фунтов стерлингов.

Жена находящегося за решеткой Дж.Гаджиева потратила 100 тысяч фунтов стерлингов на ювелирные украшения от Cartier, а также 20 тысяч фунтов стерлингов в бутике люксовых товаров для мужчин.

Для покупок она использовала три местные карты брендовых магазинов и 35 кредитных карт банка, который возглавлял ее муж.

Наряду с этим расследование установило, что пара имела два места на частной автостоянке Harrods, а также З.Гаджиева приобрела частный самолет Gulfstream G550 стоимостью $42 млн.

В настоящее время есть подозрения, что у З.Гаджиевой имеется недвижимость в разных частях Великобритании на сумму 4,4 миллиона фунтов стерлингов.

Суд постановил, что З.Гаджиева не будет экстрадирована в Азербайджан.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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