Бывшего главу «Рустави-2» могут лишить свободы

Бывший гендиректор оппозиционного телеканала «Рустави-2» Ника Гварамия обвиняется в злоупотреблении полномочиями, заявил прокурор Звиад Губеладзе на брифинге в пятницу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Использование руководящих полномочий в целях извлечения выгоды, повлекшее значительный ущерб», сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ.

Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

«Следствие установило, что в результате злоупотребления руководящими и представительскими полномочиями Никой Гварамия вещательная компания «Рустави-2» не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов), что нанесло большой ущерб предприятию», - сказал Губеладзе.

Гварамия сегодня пригласили в прокуратуру для предъявления обвинения, после чего прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения на время следствия.

Прокуратура заинтересовалась компаниями-контракторами «Рустави-2» - «Интер медиа» и компанией «Интер медиа плюс» - после того, как 16 июля поступила жалоба от Нино Нижарадзе, которая тогда была владелицей 9% доли «Рустави-2».

Обеими компаниями руководит один человек - Зураб Иашвили, но владельцы у них разные. Следователи прокуратуры проделали работу в офисе компании «Интер медиа», расположенном в здании нанявшей ее телекомпании «Рустави-2», и забрали оттуда финансовую документацию и закрытый сейф в рамках расследования дела о превышении служебных полномочий, присвоении денег и сокрытии имущества.

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А.С., Э.Т.