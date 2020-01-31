Бывшего главу СНБ Армении допросили в Следственном комитете

Бывшего директора Службы национальной безопасности и экс-президента Федерации футбола Армении Артура Ванецяна допросили в Следственном комитете.

Информацию об этом корреспонденту Sputnik Армения подтвердила пресс-секретарь СК Наира Арутюнян.

"Артур Ванецян был допрошен 30 января в качестве свидетеля по двум делам. Первое – дело о прослушивании телефонных разговоров, второе - о злоупотреблениях в ФФА", - отметила Арутюнян.

Она добавила, что в Следственном комитете проверили мобильный телефон Ванецяна.

Напомним, 11 сентября 2018 года была обнародована запись телефонного разговора тогдашнего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и руководителя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они обсуждали арест бывшего президента Роберта Кочаряна. А 5 декабря 2018 года в сети появилась запись телефонного разговора тогдашнего руководителя спецслужбы с премьер-министром Николом Пашиняном.

Ванецян возглавил СНБ в мае 2018 года, после избрания Пашиняна премьером. А в сентябре 2019 года его отправили в отставку.

Кроме того, с сентября 2018 года Ванецян возглавлял Федерацию футбола Армении, но в ноябре 2019-го ушел и с этой должности. До Ванецяна Федерацию на протяжении 16 лет возглавлял бизнесмен Рубен Айрапетян.

1news.az