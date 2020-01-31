1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Бывшего главу СНБ Армении допросили в Следственном комитете

Сегодня в 13:10 ~ 1 минута на чтение 199
Бывшего главу СНБ Армении допросили в Следственном комитете

Бывшего директора Службы национальной безопасности и экс-президента Федерации футбола Армении Артура Ванецяна допросили в Следственном комитете.

Информацию об этом корреспонденту Sputnik Армения подтвердила пресс-секретарь СК Наира Арутюнян.

"Артур Ванецян был допрошен 30 января в качестве свидетеля по двум делам. Первое – дело о прослушивании телефонных разговоров, второе - о злоупотреблениях в ФФА", - отметила Арутюнян.

Она добавила, что в Следственном комитете проверили мобильный телефон Ванецяна.

Напомним, 11 сентября 2018 года была обнародована запись телефонного разговора тогдашнего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и руководителя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они обсуждали арест бывшего президента Роберта Кочаряна. А 5 декабря 2018 года в сети появилась запись телефонного разговора тогдашнего руководителя спецслужбы с премьер-министром Николом Пашиняном.

Ванецян возглавил СНБ в мае 2018 года, после избрания Пашиняна премьером. А в сентябре 2019 года его отправили в отставку.

Кроме того, с сентября 2018 года Ванецян возглавлял Федерацию футбола Армении, но в ноябре 2019-го ушел и с этой должности. До Ванецяна Федерацию на протяжении 16 лет возглавлял бизнесмен Рубен Айрапетян.

1news.az

199

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены