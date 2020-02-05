Бывший глава СНБ подает в суд на газету жены Пашиняна

Бывший глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян намерен подать в суд на газету «Айкакан жаманак», принадлежащую жене премьер-министра Армении Анне Акопян.

Об этом сказала Sputnik Армения адвокат Ванецяна Лусине Саакян.

23 января адвокаты Ванецяна направили в провластную газету «Айкакан жаманак» требование о публикации опровержения статьи от 12 января с.г. под заголовком «Честь имею или не имею чести? Мишик, Артур, Арик», в которой, по словам защитников, «содержатся клевета, ложная и абсурдная информация».

4 февраля адвокаты Ванецяна получили сообщение, в котором директор газеты заявил, что в требовании не указывается, какие именно выражения являются клеветой и нарушают его права.

Лусине Саакян на странице в Facebook отметила, что дополнительное комментирование этого сообщения является бессмысленной тратой времени, и они готовят гражданский иск в суд.

«Иск будет направлен как можно скорее, в ближайшие дни», - сказала Саакян.

Когда он может быть рассмотрен, учитывая загруженность судов, Саакян прогнозировать не стала.

Адвокаты Ванецяна, в первую очередь, потребуют опровержений и компенсации.

Премьер-министр Никол Пашинян в сентябре прошлого года подписал ходатайство о снятии Артура Ванецяна с должности директора СНБ.

Сам Артур Ванецян также выступил с заявлением, сообщив о своей отставке.

«Я принял решение представить заявление об отставке. Подобное решение в сложившейся ситуации и в контексте будущих развитий считаю самым предпочитаемым и самым обоснованным вариантом служения Армении и моему народу. Стихийность принятия решений, хаос действий, неразличение приоритетного от второстепенного – не тот путь, который ведет к реализации целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера. Погоны офицера и подобный процесс развития несовместимы. Пусть моя отставка станет отрезвляющим сигналом «Остановись», а во всех остальных вариантах победит долг перед Родиной. Мира и безопасности нашей стране», - заявил он.

Ванецян возглавил Службу национальной безопасности Армении 10 мая 2018 года, а проработал в структурах службы нацбезопасности несколько лет.

1news.az