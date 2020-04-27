Caspian European Club организовал два тематических онлайн B2B Форума

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Caspian European Club организовал онлайн B2B AGRO и онлайн B2B INDUSTRY форумы.

В рамках обоих мероприятий были обсуждены проблемы предпринимателей, представляющих, соответственно, агропромышленный сектор и сферу тяжелой и легкой промышленности, с которыми они столкнулись в период пандемии коронавируса COVID-19. По результатам всех обсуждений будет составлен пакет предложений и отправлен в соответствующие государственные структуры для рассмотрения и возможного решения.

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.

В работе онлайн B2B AGRO Форум принимали участие заместитель директора Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики Намиг Шалбузов, начальник отдела по регистрации и работе с предпринимателями Аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Орхан Микаил, начальник сектора сертификации и экспорта-импорта отдела по контролю и работе с региональными подразделениями Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Фарид Амиров, топ-менеджеры государственных и частных компаний, представляющие разные сектора экономики.

В работе онлайн B2B INDUSTRY Форум принимали участие заместитель начальника отдела промышленности Министерства экономики Азербайджанской Республики Фикрет Гурбанов, начальник отдела Главного управления по организации таможенного контроля и упрощению торговли Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Эльчин Рустамов, руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде, начальник отдела департамента «Друг МСБ» Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Адиль Ахмедов, управляющий менеджер портала Azexport.az Айхан Гадашов, топ-менеджеры государственных и частных компаний, представляющие разные сектора экономики.

К участию в обоих онлайн-форумах также подключились члены Клуба из стран Каспийско-Черноморского региона и ЕС, которые предоставили информацию об условиях функционирования субъектов предпринимательства в их странах в данный период.

Председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев от имени топ-менеджеров компаний-членов Caspian European Club поблагодарил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и всех представителей экономического блока правительства Азербайджана за активную позицию и поддержку, которую они оказывают предпринимателям в период пандемии коронавируса COVID-19.

B2B форум – уникальная платформа для международного бизнес-нетворкинга, созданная Caspian European Club, в рамках которой представители бизнеса проводят короткие презентации, рассказывают о своей деятельности, делятся проблемами отрасли и предлагают решение этих проблем.

Онлайн B2B форумы проводятся два раза в неделю и являются дополнительной платформой для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с руководителями компаний из разных секторов экономики Азербайджана, Грузии, Казахстана, а также других стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club - улучшение инвестиционного и делового климата в Азербайджане и в других странах, где функционирует Caspian European Club, а также стимулирование и активное участие в диалоге в форматах B2G, B2B и B2C. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.