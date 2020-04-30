Caspian European Club провел B2G форум с участием Джавада Гасымова

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Гостем онлайн B2G форума, организованного Caspian European Club, стал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Джавад Гасымов.

В рамках онлайн B2G форума, который продолжался два с половиной часа, были обсуждены вопросы предпринимателей, с которыми они столкнулись в период пандемии коронавируса COVID-19, и выслушаны их предложения. Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.

Во время виртуального обсуждения заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов еще раз кратко проинформировал предпринимателей о проделанных работах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что транспортные средства, пересекая таможенную границу, проходят несколько этапов дезинфекции. С этой целью таможенно-пропускные пункты снабжены всем необходимым оборудованием.

Заместитель председателя Комитета подчеркнул, что экспортно-импортные и транзитные операции проводятся без каких-либо ограничений, предпринимаются все шаги для того, чтобы обеспечить простой и быстрый процесс перехода границы товарами и транспортными средствами. В то же время с целью обеспечения устойчивой международной торговли, беспрепятственного и быстрого прохода товаров и транспортных средств проводятся постоянные переговоры и обмен информацией с таможенными органами соседних стран.

В дискуссиях в рамках онлайн B2G форума также приняли участие начальник Главного управления таможенного контроля и упрощения процедур торговли Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Самед Гаралов, начальник Главного управления по организации работы пограничных пунктов Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Шахин Алексеров, представитель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Сахиб Наджафов и топ-менеджеры государственных и частных компаний, представляющие разные сектора экономики.

Председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев от имени топ-менеджеров компаний - членов Caspian European Club поблагодарил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и всех представителей экономического блока правительства Азербайджана за активную позицию и поддержку, которую они оказывают предпринимателям в период пандемии коронавируса COVID-19.

B2G форумы, проводимые Caspian European Club каждый месяц в Азербайджане, Грузии и Казахстане, являются ведущим инструментом для диалога между государственным и частным секторами, а также создают дополнительные возможности для международного бизнес-нетворкинга с топ-менеджерами и представителями компаний Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов. С 22 апреля B2G форумы проводятся еженедельно в режиме онлайн.

Отметим, что целью Таможенной службы Азербайджана является защита суверенитета, экономической и национальной безопасности Азербайджана, а также улучшение социального благосостояния народа, содействие международной торговле, обеспечение безопасности, сбор таможенных платежей и перевод их в госбюджет, предотвращение мошенничества в области таможенного дела и борьба с международным терроризмом.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club - улучшение инвестиционного и делового климата в Азербайджане и других странах, где функционирует Caspian European Club, а также стимулирование и активное участие в диалоге в форматах B2G, B2B и B2C. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.