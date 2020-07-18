Caspian European Club провел online B2G forum с участием Закира Фараджова 

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В рамках трехчасового онлайн B2G форума, организованного с участием главы Исполнительной власти города Сумгайыт Закира Фараджова, были обсуждены вопросы, с которыми предприниматели столкнулись в период пандемии COVID-19.

Также одной из тем онлайн B2G форума было изучение возможности сотрудничества и инвестирования компаний членов Caspian European Club в город Сумгайыт.

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.

В начале форума минутой молчания была почтена память воинов, погибших в боях с армянскими военными подразделениями в приграничной зоне в Товузском районе. Закир Фараджов отметил, что погибший генерал-майор Полад Гашимов родился в 1975 году в Сумгайыте, где также окончил школу. Затем он поступил в Высшую военную школу имени Гейдара Алиева и продолжил образование в Турции.

«В Сумгайыте сотни граждан собрались перед его домом, чтобы встретить погибшего генерала и выразили соболезнования членам его семьи. Я также встретился с его матерью и выразил соболезнования», – сказал глава Исполнительной власти. После показа видеоролика, посвященного благоустройству и созидательным работам в Сумгайыте, Закир Фараджов в своем выступлении отметил, что в соответствии с указаниями Президента республики в последние годы в Сумгайыте выполнены невиданные объемы работ по благоустройству. Построен новый бульвар общей площадью 106 гектаров, протяженностью 4,2 километра. Господин Президент назвал «чудом» бульвар, построенный за столь короткое время. Этот бульвар стал излюбленным местом отдыха для жителей Сумгайыта.

В Сумгайыте построены новый Центр имени Гейдара Алиева, школа искусств, шахматная школа, новое административное здание партии «Ени Азербайджан», музей Флага, дом мугама, кинотеатр «Низами» и прочие новостройки. Проделана работа по замене кровли 263 многоквартирных зданий. Асфальтированы дороги города, на обочинах проведены работы по благоустройству. Финансовую и техническую поддержку этим работам оказали многие сумгайытские предприниматели, в том числе директор строительной компании «Qartal» Шахин Мамедов и руководитель ОАО «Сумгайытский Железобетон-12» Захид Асланов.

Исполнительная власть Сумгайыта приняла серьезные меры для предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность предпринимателей. Правоохранительные органы поддерживают тесное сотрудничество с предпринимателями. Пользуясь возможностью, предоставленной данным форумом, приглашаю членов Caspian European Club наладить бизнес в городе Сумгайыт. Исполнительная власть города Сумгайыт намерена оказать поддержку предпринимателям в открытии производственных цехов в городе.

Исполнительная власть Сумгайыта принимает серьезные меры по борьбе с коронавирусом. Регулярно проводятся дезинфекционные работы, Сумгайытская больница №1 выделена для лечения коронавирусных больных и оснащена соответствующим оборудованием. Построена и сдана в эксплуатацию модульная больница. Население обеспечено масками и средствами защиты.

В рамках поддержки компании «Оставайтесь дома» при организационной поддержке Исполнительной власти города Сумгаит и Фонда имени Гейдара Алиева жителям города Сумгаит были розданы продовольственные пакеты общей стоимостью 400 тысяч манатов.

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили отметил, что уже не в первый раз подключается к онлайн мероприятиям Клуба и считает очень важным диалог между государственным сектором и представителями бизнеса на платформе, созданной Caspian European Club.

Таир Миркишили заявил, что в парламенте готовятся изменения в закон о тендере с целью придания прозрачности процессам их проведения и предоставления возможности местным компаниям, обладающим высокой материальной технической базой, кадровым потенциалом и соответствующим опытом, выигрывать тендеры. Цель состоит в том, чтобы победитель тендера избирался не только по ценовым критериям, но и по вышеуказанным критериям. «В Милли Меджлисе серьезную поддержку проектам, связанным с Сумгайытом, оказываем я и мой коллега Мушвиг Мамедли», - отметил Таир Миркишили.

Модератор форума, руководитель Сумгайытского филиала Caspian European Club Шахин Мамедов сообщил, что сумгайытские предприниматели перечислили в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом около 300 тыс. манатов. В машинах скорой помощи, обслуживающих город Сумгайыт, а также на станциях скорой помощи, строительной компанией «Qartal» были установлены охватывающие всю республику стационарные рации, подключенные к цифровой телекоммуникационной сети «TETRA». Сумгайытской городской больнице №1, где лечат пациентов с коронавирусом, было выдано 12 раций для поддержания оперативной связи между врачами, прибывшими из России.

Все эти работы строительная фирма «Qartal» выполнила за счет собственных финансовых средств. Другие предприниматели также оказали городу различную помощь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции и планируют в будущем также проводить различные акции. Шахин Мамедов отметил, что предприниматели хотят, чтобы строительно-монтажные компании, действующие в Сумгайыте, получили заказы по работам, выполняемым в городе за счет государственных средств. Он также оповестил Закира Фараджова о других вопросах, волнующих сумгайытских предпринимателей, которые он разъяснил.

По итогам выступлений Закир Фараджов ответил на вопросы и выслушал предложения руководителей и представителей компаний - членов Caspian European Club.

Председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев от имени топ-менеджеров компаний - членов Caspian European Club выразил признательность Закиру Фараджову за открытый диалог и предложил создание двусторонней рабочей группы с Caspian European Club, которая позволит оперативно изучать предложения предпринимателей и доводить их до руководства Исполнительной власти города Сумгайыт.

Online B2G forum является важным инструментом для активизации диалога между государственным и частным секторами и проводится Caspian European Club еженедельно в Азербайджане, Грузии и Казахстане.

По словам Тельмана Алиева, Caspian European Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-правительство», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian European Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian European Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия, такие как CEO Brunch, CEO Lunch, Business Tour и т.д. В рамках онлайн бизнес-тренингов местными и зарубежными специалистами проводятся вебинары, тренинги и семинары. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Caspian European Club также имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.