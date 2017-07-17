Цена на нефть Brent превысила $24 за баррель

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На торгах утром 30 апреля нефтяные котировки пошли в рост. Июльские фьючерсы Brent на Лондонской бирже прибавляют более 10% и доходят до $24,69 за баррель.

Американская WTI на торгах в Нью-Йорке в плюсе на 14,08 % - $17,18 за баррель с поставкой в июне, свидетельствуют данные торгов.

Накануне американский рынок акций начал расти на фоне сообщений о том, что разработанный в США препарат ремдесивир показал положительные результаты в ходе лечения COVID-19.

После резкого падения нефтяных котировок в начале марта, 12 апреля странам ОПЕК+ удалось согласовать новое сокращение нефтедобычи, однако цены на нефть не смогли стабилизироваться на более высоком уровне.

1news.az