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Цена на нефть Brent превысила $24 за баррель

Сегодня в 09:32 ~ 1 минута на чтение 190
Цена на нефть Brent превысила $24 за баррель
На торгах утром 30 апреля нефтяные котировки пошли в рост. Июльские фьючерсы Brent на Лондонской бирже прибавляют более 10% и доходят до $24,69 за баррель.
 
Американская WTI на торгах в Нью-Йорке в плюсе на 14,08 % - $17,18 за баррель с поставкой в июне, свидетельствуют данные торгов.
 
Накануне американский рынок акций начал расти на фоне сообщений о том, что разработанный в США препарат ремдесивир показал положительные результаты в ходе лечения COVID-19.
 
После резкого падения нефтяных котировок в начале марта, 12 апреля странам ОПЕК+ удалось согласовать новое сокращение нефтедобычи, однако цены на нефть не смогли стабилизироваться на более высоком уровне. 
 
1news.az

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