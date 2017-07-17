Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

По состоянию на 09:46 стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 11,28%, до 15,04 доллара, Brent — на 1,96%, до 21,02 доллара. При этом несколькими часами ранее цена Brent с поставкой в июле поднималась выше 25 долларов, однако позже опустилась на 3,79% — до 23,87 доллара.

Цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге нефтяные котировки упали более чем в два раза.

В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна уменьшиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.